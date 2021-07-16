تراند الفن: تعطل حركة قطار الصعيد المميز بعد فتح بلف الخطر من قبل مجهول

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 03:09 صباحاً - كشف مصدر بالسكة الحديد تعطل حركة قطارات الصعيد، بشكل جزئي بعد قيام مجهول بفتح بلف الخطر، داخل قطار الصعيد المميز رقم 90 خط “القاهرة-اسوان -السد العالي” مما أدى إلى توقف القطار تمام وذلك بالقرب من محطة العياط التابعة لمحافظة الجيزة.

وأوضح المصدر لـ “القاهرة 24” أن رئيس القطار ومساعده لم يتمكنوا من ضبط الشخص المجهول الذي تسبب في توقف حركة القطار مشيرا إلى أنه جاري العمل على استعادة حركة بشكل كامل بعد استعادة يد بلف الخطر داخل عربات القطار.

وفى وقت سابق قال مصدر بالسكة الحديد أن بلف الطوارئ أو بلف الخطر، هي الوسيلة الوحيدة المشتركة بين قائد القطار والراكب، ويوجد بلف الطوارئ في نهاية كل عربة قطار من الجهة المعاكسة لدورات المياه، ويوجد أيضًا داخل جرار القطار تحت مسمى الرابط السريع، والذي يعمل على إيقاف القطار خلال وصوله لأقصى سرعة، ووقوفه إيقافًا تامًّا خلال مسافة 800 متر.

وأشار إلى أن آلية تفعيل بلف الطوارئ من فتح الهواء المسؤول عن تفريغ أسطوانات الهواء أسفل العربة التي تم تفعيل بلف الطوارئ بها، ومن ثم الضغط على عجلات بواجي عربات القطار بواسطة لقم الفرامل المسؤول عن الاحتكاك بعجلات القطار، لتخفيض السرعة حتى إيقافها بشكل تام.

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