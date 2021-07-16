تراند الفن: وزيرة الثقافة: معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 جسّد استكمال رسالة التنوير ودعم النشر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 03:09 صباحاً - ودع الجمهور فعاليات الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتى اقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت عنوان “في القراء حياة” خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ورافقهما الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ووجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لرعايته لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وإيمانه الكبير بأهمية الثقافة والفنون في تعميق الوعي المجتمعي بقضايا الوطن، كما وجهت الشكر للدكتور مصطفي مدبولي لدعمه واهتمامه بإقامة المعرض حرصا على استكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر، وتجسيدا للقدرة على تنظيم الأحداث الدولية في ظل تحديات جائحة كورونا، وأشادت بالتزام الزوار بالإجراءات الاحترازية التى تم تطبيقها حرصا على السلامة العامة.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب شهدت مليون و700 ألف زائر، كما حققت المنصة الرقمية المستحدثة التى شملت كافة التفاصيل والخدمات التي تهم الزوار إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي تُجرى افتراضيًا 225 مليون زيارة، ووصل عدد مستخدميها المسجلين عليها بحسابات إلكترونية قرابة مليون و600 أالف زائر، وبلغ عدد الجولات الافتراضية بها أكثر من 270 ألف جولة، وتجاوزت أعداد مشاهدات الكتب بها أكثر من مليون ونصف مشاهدة.

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