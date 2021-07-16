تراند الفن: فرح الهادي تغار على زوجها عقيل الرئيسي من صديقتها

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏46 ثانية مضت المرصد 1 زيارة

صحيفة المرصد: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفاشينيستا الكويتية فرح الهادي بصحبة زوجها عقيل الرئيسي وصديقتها حيث بدت عليها الغيرة.

ونشرت فرح الهادي مقطع فيديو قالت خلاله: ” عطاني تلفونه قال يلا فرح صوريني مع إيمان وتوه قالتلي فرح تعالي بصور صوريني مع عقيل شنو هذا وين قاعدين .

وقاطعها زوجها عقيل قائلا: ” ايه شنو يعني عادي” مما جعلها تدفع صديقتها إيمان بقوة وتقول “مالك شغل بهالسوالف مو عادي وين قاعدين وقدامي”

وحظي المقطع بتفاعل عدد كبير من المغردين ورأى البعض أن فرح تغار على زوجها من صديقتها فيما اعتبر آخرون الأمر مجرد مزحة.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Video-2021-07-16-at-2.39.47-AM.mp4

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