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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن 46 ثانية مضت المرصد 1 زيارة
صحيفة المرصد: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفاشينيستا الكويتية فرح الهادي بصحبة زوجها عقيل الرئيسي وصديقتها حيث بدت عليها الغيرة.
ونشرت فرح الهادي مقطع فيديو قالت خلاله: ” عطاني تلفونه قال يلا فرح صوريني مع إيمان وتوه قالتلي فرح تعالي بصور صوريني مع عقيل شنو هذا وين قاعدين .
وقاطعها زوجها عقيل قائلا: ” ايه شنو يعني عادي” مما جعلها تدفع صديقتها إيمان بقوة وتقول “مالك شغل بهالسوالف مو عادي وين قاعدين وقدامي”
وحظي المقطع بتفاعل عدد كبير من المغردين ورأى البعض أن فرح تغار على زوجها من صديقتها فيما اعتبر آخرون الأمر مجرد مزحة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فرح الهادي تغار على زوجها عقيل الرئيسي من صديقتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.