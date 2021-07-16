تراند الفن: حلا شيحة تؤيد حديث زوجها معز مسعود عن أزمتها مع تامر حسني (صورة)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 02:09 صباحاً - أيدت الفنانة حلا شيحة، حديث زوجها الداعية معز مسعود عنها، بعد أزمتها مع الفنان تامر حسني، بسبب فيلمهما الأخير “مش أنا” والذي طرح في دور العرض قبل أسابيع قليلة.

وأعادت حلا نشر المنشور الذي كتبه زوجها عنها على حسابه الشخصي بـ “انستجرام” مدافعًا عن قراراتها الأخيرة وتبرؤها من مشاهدها في فيلمها مع تامر حسني.

ودافع الداعية معز مسعود، عن زوجته الفنانة حلا شيحة، في الاتهامات التي نالتها بعد أزمتها مع الفنان تامر حسني، من زملائها في الوسط الفني، مشيرين إلى أنها تسيء إلى الفن بشكل عام.

وأضاف “مسعود” على حسابه الشخصي بـ “انستجرام”: “إلى زوجتي الغالية حلا، قادر أفهم انزعاجك نتيجة مرور وقت كبير على تصوير الفيلم ده بسبب كورونا وإن حياتك اتغيرت زي ما أنتِ قولتي في البوست بكل احترام”.



وتابع: “قادر كمان أفهم انزعاجك من التركيز على المشاهد دي وتجميعها رغم الوعد الشفهي بتجنب ذلك من صناع العمل (الكلام ماكانش عن إلغاء الكليب ولكن إن التركيز ميكونش على مشاهد معينة زي دلوقتي)، خصوصًا مع نزول الكليب في توقيت له قدسية كبيرة بالنسبة لنا”.

وقال: “ولو كنا نعرف إن الوعد مش كافي علشان يحل المشكلة دي كنا مشينا في حلول تانية.. اللي بينك وبين ربنا فيما يخص أجورك عن أعمالك السابقة مش مضطرة تقوليه لحد.. ومتشغليش بالك بأي كلام بيتقال بغير علم.. الناس مش بتاخد بالها من تفاصيل كتير أبسطها الوقت الطويل والأحداث الكبيرة اللي بتحصل في حياة اللي بيتكلموا عنهم بمنتهى الأريحية والثقة والتسرع في إصدار الأحكام”.

وتابع: “قادر أفهم قصدك لما اتكلمتي عن (نوع معيّن) من المشاهد يعني نوع معيّن من الفن و(مش تعميم على الفن كله.. وعاوز أفكرك يا حبيبتي إن رحلتنا هي رحلة بحث عن الحق والخير والجمال.. رحلة اعتزاز بالثقافة والهوية.. نموذج قوي لرفض التطرف على الناحيتين.. الناحية المكسوفة من هويتها وبتقلّد الغرب من غير حكمة أو علم أو عزة (اللي أنا سميته “الانتحار الثقافي” في كلمتي في الحوار الوطني سنة 2011)”.

وأضاف: “والناحية التانية المسجونة في قوالب مميتة للفكر والفنون.. كل ناحية منهم فاكرة إنه معاها الحقيقة المطلقة وهيفضلوا يتخانقوا إلى يوم الدين.. لحد ما يظهر ناس عندهم الشجاعة والاعتزاز بثقافاتنا وهويتنا.. وبيحملوا هم أولادنا والأجيال الجاية.. وساعتها هيكون فنّنا بيعبر بجد عننا”.

واستطرد: “الشجعان زيك بس هم إلى بيمشوا الرحلة بصدق وإصرار لحد ما يوصلوا.. مهما كترت المحطات.. مهما كان الألم والحيرة واللخبطة.. مهما كان الهجوم والخذلان والمزايدات.. مهما كان التمن إلى بيتدفع.. الشجعان زيك بس هم إلى بيراجعوا نفسهم وبيعترفوا بأخطائهم ويصلحوها.. ده غير إن المشهور رحلته بتكون تحت المجهر.. وتاني بقولهالك يا حبيبتي..رحلتنا واحدة”.



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