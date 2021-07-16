تراند الفن: مقيم في حالة غير طبيعية يجلس على كرسي وسط الشارع في الرياض ويصفع شخص وقف أمامه

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 02:09 صباحاً - أدمن ‏40 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو لأحد المقيمين -يرجح أنه أفغاني الجنسية- وهو يجلس على كرسي وسط شارع الحجاز في حي منفوحة بالرياض. وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه قائد أحد المركبات، المقيم وهو يجلس على الكرسي بأريحية بينما السيارات تمرّ من جانبه، وسط تجمهر للمارة حوله بسبب غرابة المشهد. وبدا لافتًا أن المقيم كان في حالة غير طبيعية؛ حيث سقط من على الكرسي أرضًا ثم نهض ليصفع أحد الأشخاص على وجهه بسبب محاولة أبعاده عن الطريق.

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