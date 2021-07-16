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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 02:09 صباحاً - أدمن 40 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو لأحد المقيمين -يرجح أنه أفغاني الجنسية- وهو يجلس على كرسي وسط شارع الحجاز في حي منفوحة بالرياض.
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه قائد أحد المركبات، المقيم وهو يجلس على الكرسي بأريحية بينما السيارات تمرّ من جانبه، وسط تجمهر للمارة حوله بسبب غرابة المشهد.
وبدا لافتًا أن المقيم كان في حالة غير طبيعية؛ حيث سقط من على الكرسي أرضًا ثم نهض ليصفع أحد الأشخاص على وجهه بسبب محاولة أبعاده عن الطريق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مقيم في حالة غير طبيعية يجلس على كرسي وسط الشارع في الرياض ويصفع شخص وقف أمامه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.