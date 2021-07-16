تراند الفن: الإدارة العامة للمرور تكثف جهودها لرصد المخالفات المرورية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 02:09 صباحاً - واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية جهودها لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، من خلال الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرورالمختلفة.

شن رجال المرور حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحام مروري بالطرق.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 1720 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و118 مخالفة السير دون تراخيص “قيادة وتسيير”، و12 دراجة نارية مخالفة، و19 مخالفة موقف عشوائي، و25 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وتتواجد الإدارة العامة للمرور القاهرة في الشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى الكباري والمحاور الرئيسية، للحد من تأثير الأعطال مرورية، أو الحوادث التي قد تشل حركة السيارات.

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