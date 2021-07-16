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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 02:09 صباحاً - أدمن 57 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : توفي اليوم، الفريق عبيد بن غثيث العنزي، نائب رئيس الحرس الملكي سابقًا، والحارس الشخصي للملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، وذلك بعد معاناة مع المرض.
وخدم الفريق “عبيد بن غثيث”، بالحرس الوطني إلى جوار الملك عبدالله، رحمه الله، لفترة امتدت لأكثر من 50 عامًا، ورافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله منذ ريعان شبابه.
وتم تكليفه، رحمه الله، بتأسيس الفرقة الخاصة في العام 1399هـ والتي تغير مسماها فيما بعد إلى “الكتيبة الخاصة”، وتم تطويرها إلى “اللواء الخاص”، ومن مهامه توفير الأمن والحماية للملك عبدالله بن عبدالعزيز حينما كان وليًا للعهد ورئيسًا للحرس الوطني في جميع مواقع وجوده بالداخل والخارج، وكذلك تأمين قصور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، يرحمه الله، إلى أن تم نقل “اللواء الخاص” للحرس الملكي، بعد أن أصبح الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملكًا للبلاد في العام 26 جمادى الآخرة 1426هـ، وأحيل الفريق “عبيد بن غثيث” للتقاعد في العام 1434هـ.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وفاة الفريق “عبيد العنزي” الحارس الشخصي السابق للملك عبدالله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.