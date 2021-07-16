شوف بنده عروض السعودية Panda ضمن عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda في موقع بندة

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عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده من أكبر الهايبرات الموجودة في المملكة العربية السعودية بجميع مدنها، وخاصة في الدمام، وكذلك في المدينة المنورة، وفي مكة، وجدة، وفي الرياض بالعديد من الفروع بكل مدينة، ليعتبر الهايبر الأكثر انتشاراً في المملكة، وكذلك في مدن الخليج كلها، وخارجها، وكذلك تقدم بنده عروض مميزة جداً على جميع منتجاتها على المنتجات الغذائية، والغير غذائية.

بنده عروض المملكة العربية السعودية Panda

يتوفر لدى هايبر بنده العديد من الخصومات على المنتجات الغذائية، ومنها: خصم خاص على الفطائر السادة من ماركة الكبير، كما يتوفر خصم خاص على البرجر الجامبو من اللحم البقري من الكبير، وعلى كعك البطاطس من ماركة الكبير المتميزة، وأيضاً على عبوات كباب الدجاج التركي من ماركة الكبير متميزة المذاق، وكذلك على برجر الدجاج المغلف بالخبز من الكبير، ويتوفر أيضاً لدى الماركت تخفيض خاص على لحم الدجاج المفروم من ماركة الكبير، وأيضاً يوفر هايبر بنده خصم ممتاز على سعر أصابع الجبنة الموتزاريلا من نفس الماركة الشهيرة.

عروض بنده اليوم Hyper Panda

كما يوفر هايبر بنده ماركت خصوماته القوية على: كريزي قطع الدجاج المجهزة للقلي من ماركة الكبير المتميزة، كما يقدم خصومات عديدة على مكعبات الثوم المهروسة من ماركة السنبلة، وخصم آخر منه على خضروات السنبلة، وعلى البامية الزيرو، وعلى البروكلي من ماركة السنبلة، كما يتوفر خصم ممتاز على عجينة الكنافة، وعلى شرائح عجينة البقلاوة، كما يتوفر تخفيض مميز على عجينة الجلاش الفاخرة من ماركة السنبلة، كما يتوفر وبسعر جيد خصم خاص على عبوات البرجر الحجم العائلي من ماركة السنبلة، كما يوجد خصم خاص على رقائق الباف بيستري من ماركة السنبلة السعودية.

عروض بنده الأسبوعية على جميع المنتجات

يتوفر أيضاً لدى هايبر بنده خصومات أخرى عديدة على: نقانق الدجاج من أمريكانا Americana، ويتوفر أيضاً لدى هايبر بنده الخصم المميز على المسحب، وعلى زنجر الدجاج من أميريكانا، وعلى نقانق الدجاج من نفس الماركة الشهيرة، وعلى أصابع الدجاج الحارة المقرمشة، والعادية من أمريكانا، وغيرها العديد من الخصومات.