تراند الفن: سياسي لبناني: التدخل العربي هو الحل لإنقاذ البلاد بالتعاون مع الجيش

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 01:09 صباحاً - قال حسان قطب، رئيس المركز اللبناني للدراسات السياسية، إن أي شخصية يتم تكليفها لتشكيل الحكومة لن تستطيع الحصول على الدعم المالي اللازم لإنهاء الأزمة اللبنانية.

وأضاف قطب لـ “القاهرة 24″، أن التدخل الدولي العربي المشترك لإنقاذ لبنان هو الحل بالتعاون مع الجيش اللبناني، وأنه عقب اعتذار سعد الحريري، عن تشكيل الحكومة اللبنانية، يجب توفير دعم مالي لمعالجة أزمة لبنان الاقتصادية، موضحًا: “هذا غير ممكن مع هيمنة إيران وحزب الله”.

واستكمل رئيس المركز اللبناني للدراسات السياسية، أن المحاولات الجارية لإنقاذ لبنان سوف تفشل في حال تواجد سعد الحريري أو غيره في رئاسة الحكومة، دون الحصول على دعم مالي من الخارج.

وأردف أن الشعب اللبناني كان يعول على أن “الحريري” بإمكانه إعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية، والحصول على دعم مالي، إلا أن حزب الله عرقل تشكيلة الحكومة المقدمة من الحريري، للضغط على المجتمع العربي والدولي.

وأكد أن الوضع الراهن في لبنان مجهول، وأن الاستشارات النيابية لن تؤدي إلى اختيار شخصية سنية يمكنها تشكيل الحكومة المقبلة.

وخلال الساعات الماضية، قدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، موضحًا أن الرئيس اللبناني ميشال عون، طلب تعديلات بالتشكيلة التي قدمها الحريري لتأليف الحكومة الجديدة: “الواضح أن الموقف لم يتغير ولا قدرة على التفاهم وقدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة”، وفقا لصحيفة الجمهورية اللبنانية.

وتابع الحريري: “اعتبرت أن بعض التعديلات التي طالب بها الرئيس جوهرية وقدمت اعتذاري”، قائلا: “الله يعين البلد”.

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