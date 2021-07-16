فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 01:09 صباحاً - صحيفة المرصد : كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، مساء اليوم الخميس، أن يوم الجمعة 1442/12/6هـ هو أول أيام جمرة القيظ، وهو النجم الثاني من الجوزاء “الهنعة”.
وأوضح “الحصيني” في تغريدات على حسابه في موقع “تويتر” أن “عدد أيام (جمرة القيظ) 13 يومًا من خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشدة، والمنزلة الرابعة من منازل الصيف”.
وأضاف الباحث في الطقس والمناخ: أنه “في آخر (جمرة القيظ) تزداد الرطوبة على السواحل، وينضج فيها العنب، ويطيب أكله ويوافق ظهورها حالة تروية الممطرة”.
وأشار “الحصيني” إلى أنه “لذا متوقع أن تكون الأيام الأولى منها أقل حرارة من السنوات الماضية بسبب وجود الغيوم بعضها ممطر في حالة تروية”.
وختم الباحث في الطقس والمناخ: أنه “متوقع أن تكون الحرارة على بعض المناطق أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة، يفضل سقي المزروعات”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “يبلغ الحر أشده”.. “الحصيني” يكشف موعد بدء “جمرة القيظ” وعدد أيامها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.