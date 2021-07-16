تراند الفن: “يبلغ الحر أشده”.. “الحصيني” يكشف موعد بدء “جمرة القيظ” وعدد أيامها

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 01:09 صباحاً - صحيفة المرصد : كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، مساء اليوم الخميس، أن يوم الجمعة 1442/12/6هـ هو أول أيام جمرة القيظ، وهو النجم الثاني من الجوزاء “الهنعة”.

وأوضح “الحصيني” في تغريدات على حسابه في موقع “تويتر” أن “عدد أيام (جمرة القيظ) 13 يومًا من خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشدة، والمنزلة الرابعة من منازل الصيف”.

وأضاف الباحث في الطقس والمناخ: أنه “في آخر (جمرة القيظ) تزداد الرطوبة على السواحل، وينضج فيها العنب، ويطيب أكله ويوافق ظهورها حالة تروية الممطرة”.

وأشار “الحصيني” إلى أنه “لذا متوقع أن تكون الأيام الأولى منها أقل حرارة من السنوات الماضية بسبب وجود الغيوم بعضها ممطر في حالة تروية”.

وختم الباحث في الطقس والمناخ: أنه “متوقع أن تكون الحرارة على بعض المناطق أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة، يفضل سقي المزروعات”.