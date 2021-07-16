تراند الفن: تنبيه مهم من «المرور» لقائدي المركبات بشأن دخول العاصمة المقدسة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أصدرت المديرية العامة للمرور، تنبيهاً مهماً لقائدي المركبات الراغبين في دخول العاصمة المقدسة.

وأكد” المرور” أنه ابتداءً من فجر اليوم الجمعة، تم وضع نقاط المنع على مداخل العاصمة المقدسة، حيث ستبدأ بمنع المركبات غير المصرحة من دخول المشاعر المقدسة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت بداية استقبال الحجاج في النقاط الأربعة التي تم الإعلان عنها بدءا من يوم السبت الموافق 7 من ذي الحجة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.