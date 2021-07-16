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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أدمن 13 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، عن تلقيه عرضاً لتأجير فحل مقابل 5 ملايين ريال.
وقال بن حثلين عبر تغريدة على حسابه بتويتر: “عرض علي تأجير الفحل “راكان”، وهو ابن البطل “مضيم”، الحاصل على المركز الأول في لون الشقح شوط (الفحل وإنتاجه) ثلاث سنوات على التوالي؛ مقابل خمسة ملايين ريال لموسم واحد”.
وطرح “ابن حثلين” على متابعيه سؤالاً تفاعليًا، قال فيه: “ما رأي المتابعين؟”
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “بن حثلين” يكشف مفاجأة بشأن قيمة عرض مقدم له لتأجير الفحل “راكان” لموسم واحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.