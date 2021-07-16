تراند الفن: “بن حثلين” يكشف مفاجأة بشأن قيمة عرض مقدم له لتأجير الفحل “راكان” لموسم واحد

صحيفة المرصد : كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، عن تلقيه عرضاً لتأجير فحل مقابل 5 ملايين ريال.

وقال بن حثلين عبر تغريدة على حسابه بتويتر: “عرض علي تأجير الفحل “راكان”، وهو ابن البطل “مضيم”، الحاصل على المركز الأول في لون الشقح شوط (الفحل وإنتاجه) ثلاث سنوات على التوالي؛ مقابل خمسة ملايين ريال لموسم واحد”.

وطرح “ابن حثلين” على متابعيه سؤالاً تفاعليًا، قال فيه: “ما رأي المتابعين؟”