تراند الفن: رئيس “الإنجيلية”: “حياة كريمة” أيقونة خير لمصر سيظل اسمها محفورًا في وجدان المصريين وعقولهم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أعربت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن فخرها واعتزازها الكامل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة – تنمية الريف المصري” المشروع القومي الحقيقي للفئات الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، إن ما تشهده بلادنا اليوم هو حلم تحول إلى حقيقة، بإرادة قيادة سياسية قادرة على تحويل الأحلام والطموحات إلى حقيقة، بسواعد أبنائها من أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني المصرية.

وأضاف زكي: “نؤمن إيمانًا كاملًا بأصالة الدور التنموي والمجتمعي للدولة المصرية في دعم وبناء المواطن المصري، والمساهمة في إرساء قواعد العيش الكريم، ولهذا نؤكد على فخرنا وتقديرنا للقيادة السياسية في تحقيق أيقونة الخير حياة كريمة للريف المصري، والتي سيظل اسمها محفورًا في وجدان المصريين وعقولهم للأجيال القادمة”.

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