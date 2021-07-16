تراند الفن: هل يسبب تناول الشاي والقهوة جفاف الجسم؟ مختص يجيب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 01:09 صباحاً - من المعروف أن مادة الكافيين الموجودة في الشاي والقهوة تعمل كمدر للبول، مما يعني أنها تحفز الكلى لإخراج مزيد من الصوديوم والماء من الجسم عن طريق البول.

وإذا كنت تشعر بالحاجة لاستخدام الحمام بشكل متكرر، وبالتالي تفقد كثيراً من السوائل، فمن المنطقي أن تعتقد أنك قد تصاب بالجفاف؛ لكن الأمر في الواقع لا يسير بهذه الطريقة، كما يوضح الدكتور دانيال فيغيل؛ الأستاذ المشارك في طب الأسرة بجامعة كاليفورنيا.

وفي هذا السياق، يقول فيغيل: “عندما تشرب فنجاناً من القهوة أو كوباً من الشاي المثلج، فأنت تتناول حجماً من السوائل جنباً إلى جنب مع جرعة من الكافيين”وفقاً لمجلة “تايم” الأمريكية.

ورغم أن الكافيين مادة مدرة للبول، فإنك لن تفقد مزيداً من السوائل عند تناول مشروب يحتوي على الكافيين. ويؤكد فيغيل أن جسمك قادر على امتصاص أكبر قدر ممكن من السوائل وطرد الباقي، لذلك يساعدك شرب الشاي أو القهوة في الصباح على ترطيب جسمك، وليس العكس.

وتابع فيغيل أنت مشروبات مثل القهوة والشاي يمكن ويجب أن تحسب ضمن 8 أكواب أو أكثر من الماء يومياً، ولكن إذا وجدت نفسك تعاني من صداع أو أعراض أخرى بعد تناول الشاي أو القهوة في الصباح، فإن فيغيل يؤكد أن الجفاف ليس السبب وراء ذلك، وإنما قد تكون لديك حساسية ضد الكافيين، أو قد تعاني من الجفاف لأسباب لا علاقة لها بعادات تناول القهوة أو الشاي.

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