فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 01:09 صباحاً - تدخل وزير النقل الفريق كامل الوزير، بعد قيام إحدى سيارات

النقل بالسير على مسار السكة الحديد لتحميل الرخام من الورش المقامة على حرم السكة

الحديد بالمخالفة والتي تعرض حياة العاملين بها والمترددين عليها للخطر.

وجاء ذلك خلال جولة وزير النقل، اليوم الخميس، لمتابعة تنفيذ

أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وخلال تفقده أعمال تنفيذ المنازل

والمطالع بتقاطع الطريق الدائري بشارع الجزائر.

وأثناء ذلك تصادف قدوم أحد جرارات السكة الحديد القادم من

حلوان إلى العباسية مما كادت معه أن تحدث كارثة محققة ولكن قائد الجرار استطاع إيقافه

قبل الاصطدام بالعربة.

وقام وزير النقل بالتحفظ على السيارة واستدعاء شرطة قسم البساتين

لتحرير محضر بالواقعة التي عرضت حياة السائق وحياة الآخرين للخطر وتسببت في تعطيل حركة

مسير القطارات.







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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير النقل يلقي القبض على سائق سيارة كاد يتسبب في كارثة قطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.