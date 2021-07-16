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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أدمن 47 دقيقة مضت المرصد 19 زيارة
صحيفة المرصد : نشر حساب “سناب الداخلية”، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق لحظة محاصرة عناصر مكافحة المخدرات لمركبة أحد مروجي المخدرات أمام استراحة في جدة.
وأظهر الفيديو لحظة متابعة الجهات الأمنية لتحركات المروج من بعيد، وقبل تحركه بسيارته حاصرته المركبات الأمنية لمكافحة المخدرات؛ حيث تم إلقاء القبض عليه.
وأبان المقطع، أن عناصر مكافحة المخدرات داهموا الاستراحة التي كان يقف أمامها المروج، ليضبطوا بداخلها ثلاثة أفراد من تشكيل لترويج المخدرات وبحوزتهم حشيش وسلاح رشاش.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لحظة محاصرة مركبة مروج في جدة ومداهمة استراحة بداخلها باقي أفراد العصابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.