تراند الفن: فرجاني ساسي يصل إلى الدوحة تمهيدًا لانتقاله للدحيل

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 01:09 صباحاً - وصل التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق، إلى الدوحة، منذ قليل، وذلك تمهيدًا لانتقاله إلى فريق الدحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي تعاقد الدحيل مع فرجاني ساسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي الزمالك.

وسيخضع فرجاني ساسي للكشف الطبي في الساعات المقبلة، من أجل إتمام تعاقده بشكل رسمي مع الفريق القطري.

وكتب فرجاني ساسي أمس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “أشكر نادي الزمالك وجماهيره وكل الأجهزة الفنية واللاعبين على كل الدعم والحب في الفترة الأفضل في حياتي”.

وأَضاف: “عشنا فيها لحظات صعبة ولحظات جميلة من الفرح والتتويج، وهذه سنة الحياة”.

وأتم فرجاني ساسي حديثه: “أتمنى من قلبي لنادي الزمالك الفوز بكل البطولات الفترة المقبلة”.

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