تراند الفن: «فُرجت» توضح خطوات سداد فواتير المستفيدين في منصة إحسان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 12:09 صباحاً - حددت خدمة فُرجت، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، خطوات سداد فواتير المستفيدين من خلال الخدمة في “منصة إحسان”.

وأوضحت خدمة فُرجت أن خطوات سداد فواتير المستفيدين في “منصة إحسان”، تشمل الإجراءات والخطوات التالية:

• زيارة منصة إحسان.

• اختيار “فرجت” من قائمة فرع التبرع.

• اختيار حالة مباشرة أو البحث بالتصفية أو برقم الفاتورة.

• اختيار (استعراض الحالة).

• تحديد مبلغ التبرع والدفع بالطرق المتاحة في المنصة.

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