تراند الفن: سلبية مسحة رباعي المنتخب الأولمبي بالأهلي في المغرب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نتيجة المسحة التي خضع لها محمد الشناوي وصلاح محسن وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، الرباعي المنضم للمنتخب الأولمبي، جاءت سلبية.

وأجرى رباعي الأهلي مسحة طبية مساء الأربعاء، بمقر إقامة الفريق بالمغرب.

ويأتي إجراء المسحة لرباعي الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، حيث تقرر إجراء رباعي الأهلي مسحتين قبل سفرهم إلى اليابان للانضمام للمنتخب الأوليمبي والمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

ومن المقرر أن يجري رباعي الأهلي مسحة ثانية غدا الجمعة، بمقر إقامة الفريق بالمغرب أيضا.

ويستعد الأهلي لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء السبت بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يسافر رباعي الأهلي من المغرب إلى اليابان عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.

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