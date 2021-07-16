تراند الفن: استعدادا للأولمبياد.. منتخب البرازيل يضرب الإمارات بخماسية وديا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 12:09 صباحاً - تمكن منتخب البرازيل الأولمبي من الفوز على نظيره الإمارات الأولمبي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل وديا.

وجاءت مباراة اليوم الخميس بين البرازيل والإمارات ضمن استعدادات منتخب السامبا لخوض منافسات بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة من مجموعات بطولة أولمبياد طوكيو رفقة كل من منتخب ألمانيا، وكوت ديفوار، والسعودية.

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