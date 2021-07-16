تراند الفن: “تامر حسني” يكشف عن ملابسات فيلمه الجريء مع حلا شيحة.. ويرد عليها :هذا المنطق غريب للغاية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 12:09 صباحاً - صحيفة المرصد : رد الفنان المصري تامر حسني، عبر حساباته الرسمية على السوشيال على هجوم زميلته حلا شيحة، ، التي شاركته بطولة فيلمه الأخير “مش أنا”.

وقرر تامر، أن يرد على ما ذكرته حلا شيحة بأنه لم يلتزم بوعوده تجاهها بعدم نشر الكليب الغنائي، وبعض الأمور الأخرى التي لم تذكرها حلا شيحة فيما كتبته.

منطق غريب

وأكد المطرب المصري أنه لم يعد حلا شيحة بعدم طرح الكليب، مشيرا إلى أنه ليس الشخص الذي يعد ولا يفي بوعده، ولكنه احترم حديثه معها من قبل وقام بحذف مشاهد هي طلبت أن يتم حذفها، كما أنها وجهت له الشكر على قيامه بحذف هذه المشاهد، وفي حال كانت ترغب في استرجاع المشاهد والاطلاع عليها فعليها التوجه للمونتاج من أجل مراجعتها.

وأشار تامر حسني إلى أن الفيلم متواجد بدور العرض منذ 3 أسابيع والكليب داخل الفيلم، فهل الحرام بالنسبة إلى حلا شيحة هو طرح الكليب عبر “يوتيوب” فقط، معتبرا أن هذا المنطق غريب للغاية.

مذكرا زميلته بأنها من قامت بتوقيع عقد الفيلم وتقاضت عنه أجرا كبيرا للقيام بهذا الدور، كما أنها من قامت بتمثيله دون إجبار من أحد وبرضاها التام.

أغلقت هواتفها في وجوههم

كاشفا عن كونه هو ومخرجة الفيلم تواصلا معها أكثر من مرة وطلبا منها أن تأتي لمشاهدة ما قامت بتصويره قبل طرح الفيلم للجمهور، ولكنها لم ترد عليهم وأغلقت هواتفها في وجههم.

ووجه تامر حسني حديثه إلى حلا شيحة قائلا “إنتي للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف.. كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كده.. ولو كان ليكي أي طلب تاني كنت هعمله بكل حب.. إنما إنتى فجأة اختفيتي ومكملتيش تركيب صوتك في الفيلم ولا جيتي تتصوري عشان أفيش الفيلم أصلا.. ومخليتيناش نعرف نعمل أفيش مجمع”.

اتهامات باطلة

واسترجع ما كانت تقوم به من إغلاق هواتفها، ومذكرا إياها بأن الأغنية رومانسية، فهل كان من المنطقي أن يتم حذف مشاهدها بأكملها، ويظهر تامر حسني وهو يتغزل في ماجد الكدواني؟.

وعاتب تامر حسني زميلته في النهاية قائلا “أنا زعلان منك جدا يا حلا على مفردات البوست بتاعك غير الموفقة.. ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح أو اتهامات باطلة ليا احتراما لحاجات كتير يمكن فايتاكي.. بس مش هتفوتني.. وعلى فكرة أنا واثق إنك عارفه إني مستاهلش منك كدة.. وهكتفي بالتوضيح ده”.