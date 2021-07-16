تراند الفن: بدعم تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي.. أسعار الذهب ترتفع عالميا لليوم الثالث

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 12:09 صباحاً - صعدت أسعار الذهب عالميا للجلسة الثالثة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع استمرار تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.2% أو 4 دولارات عند التسوية ليسجل 1829 دولارًا للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3% عند 92.669 نقطة.

وواصل جيروم باول، شهادته أمام الكونجرس اليوم، بعد أن تعهد أمس باستمرار السياسة النقدية التيسيرية لحين وصول سوق العمل للمستهدف، متوقعًا أن تسارع التضخم مؤخرًا يعتبر حدثًا مؤقتًا وليس مستدامًا.

وتراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لكن بأقل من التوقعات عند أقل مستوى منذ بداية جائحة “كورونا” قبل أكثر من عام.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة عند مستوى 360 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من يوليو، بينما توقع محللون لدى “فوركس فاكتوري” هبوطها إلى 350 ألف طلب.

كما انخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية – وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل الأمريكي- بنحو 14.5 ألف طلب إلى 382.50 ألف طلب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.