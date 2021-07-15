تراند الفن: وكيل صحة المنيا يتابع استعدادات المشروع القومي لتجميع البلازما

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:11 مساءً - تابع الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اليوم الخميس، الاستعدادات الخاصة ببدء فعاليات المشروع القومي لتجميع البلازما، بالمركز الإقليمي للدم بالمنيا، الذي يعد الأول على شمال الصعيد ضمن 6 مراكز تم اختيارها لتجميع البلازما على مستوى الجمهورية، بطاقة 14 جهازا لفصل وتجميع البلازما الذي سيساعد في إنقاذ عديد من حياة المرضى.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له اليوم الخميس، إن المشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، يأتي ضمن الإنجازات والتكليفات الرئاسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا لخدمة المنظومة الطبية، بهدف امتلاك مصر القدرة على الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي الذي يرتبط بشكل مباشر بصحة وسلامة المواطنين.

أشاد وكيل الوزارة بالجهد المبذول من الأطباء والتمريض والإداريين، القائمين بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا، مثمنًا كفاءة الخدمة الطبية المقدمة لخدمة أهالينا، والجهود المتميزة في النهوض بالمنظومة الصحية والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

وخلال جولته، اطمأن على سير العمل داخل المركز، وتقديم خدمة متميزة للمواطن، كما التقى عددًا من المرضى، ووجه بحل أي مشكلات مع توفير كافة سبل الراحة، مؤكدا أن الدولة تسعى لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد أبو القاسم أن المشروع يضم 14 جهازا لفصل وتجميع البلازما من المتبرعين الشرفيين، مشيرا إلى أن المركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا، والتابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة هو المسؤول عن توفير وحدات الدم ومشتقاتها على مستوى المحافظة بجميع مستشفياتها العامة والمركزية ومستشفيات التأمين الصحي ومعهد الأورام بالمنيا ومستشفى جراحات اليوم الواحد.

وأضاف أن المركز توجد به وحدة علاجية مسؤولة عن نقل ومتابعة الدم ومشتقاته إلى أكثر من 700 طفل من مرضى الدم (أنيميا البحر المتوسط – الأنيميا التكسيرية – سيولة الدم – أورام الدم- وغيرها)، وهو الأمر الذي يتطلب نقل الدم لهم مرتين أو ثلاث مرات شهريا بمعدل ما يزيد عن 1500 كيس دم شهريًا.

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