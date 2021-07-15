فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:11 مساءً - صحيفة المرصد : أكد رئيس الحكومة اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم الخميس، على أن السعودية لم تقدم للبنان سلاح، كما يروج البعض. وقال سعد الحريري عبر حسابه على موقع تويتر: “المملكة العربية السعودية لم تقدم للبنان سلاح ولم تقم ب ٧ ايار، السعودية اعطت السلام للبنان ولا تريد الا الخير للبنان كما كل دول الخليج، لكن لديهم مشكلة مع فريق اسمه حزب الله”. وتابع: “لحم كتافي من السعودية، وانا انسان وفي، وعائلتي في السعودية”. والجدير بالذكر، أن سعد الحريري، اعتذر اليوم الخميس، عن تشكيل الحكومة اللبنانية، وذلك بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون، بسبب عدم وصولهما إلى اتفاق.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الحريري: “لحم كتافي” من السعودية .. والمشكلة مع حزب الله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.