تراند الفن: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 58 قتيلاً (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:11 مساءً - أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في ولاية “راينلاند بالاتينات” الألمانية العثور على جثث تسع ضحايا قضوا بالفيضانات، ليرتفع بذلك إجمالي ضحايا الفيضان في البلاد إلى 58 شخصاً.

وفي التفاصيل، نقلت قناة SWR التلفزيونية عن روجر ليفينز وزير داخلية راينلاند بالاتينات قوله: “ننطلق من حقيقة أننا تمكنا من العثور عن تسع ضحايا آخرين”.

وأضاف روجر ليفينز: “أن نتيجة الكارثة طبيعية في غرب ألمانيا، لقي ما لا يقل عن 58 شخصا حتفهم”.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الألمانية أن ما لا يقل عن 44 شخصا لقوا حتفهم وفقد عشرات آخرون اليوم الخميس، جراء فيضانات تسببت بها الأمطار القياسية في غرب أوروبا”.

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