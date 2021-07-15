تراند الفن: توجيه باستمرار فتح المحلات التجارية أوقات الصلاة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:11 مساءً - أدمن ‏28 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد : وجه اتحاد الغرف التجارية في تعميم أصدره،اليوم، باستمرار فتح المحلات،ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل وخلال الأوقات المشار إليها. وقال اتحاد الغرف التجارية في بيانه: ” عملا بالتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المتسوقين والعملاء وسلامتهم، وتفادي مظاهر الازدحام والتجمع والانتظار لوقت طويل خلال

الإغلاق أوقات الصلوات، وسعيا إلى تحسين تجربة التسوق ومستوى تقديم الخدمات للمتسوقين

والعملاء. وبعد أن تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فإننا نأمل منكم استمرار فتح المحلات

ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل وخلال الأوقات المشار إليها، واستقبال

المتسوقين والعملاء، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة والإجراءات المناسبة لتنظيم العمل وتقديم

الخدمات والتناوب بين العاملين، بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.