تراند الفن: مدبولي يستعرض الملامح والسمات الرئيسيىة لمبادرة “حياة كريمة” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:11 مساءً - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال خلال كلمته في المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة الملامح والسمات الرئيسية لمبادرة تطوير القرى والريف المصري “حياة كريمة”.

وقال مدبولي إنه سيتم تحسين تغطية شبكات المحمول داخل الريف، وتعديل وتخطيط مكاتب البريد المصري على مستوى القرى ضمن مبادرة “حياة كريمة”، كما سيتم تطوير الكهرباء، وتوفيرها بنسبة 100% بكل القرى، وذلك لاستيعاب القطاعات المستقبلية بكل مراحلها.

وأضاف أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الريف تجاوزت تكلفتها 260 مليار جنيه موضحًا أن مشروع تطوير الريف سوف يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية، كما أنه سوف يوفر كثيرًا من فرص العمل للشباب.

وتابع مدبولي أن هناك 1143 قرية تحتاج إلى تطوير مشروعات الصرف الصحي ضمن تطوير الريف المصري، وأن الدولة المصرية تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لنحو 4 ملايين وحدة سكنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.