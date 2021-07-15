تراند الفن: السيسي: أثق في أبناء الشعب المصري.. ولا أخشى غير الله

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:11 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إنه سعيد بوجوده وسط رموز الشعب المصري.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته: “لم أخشى غير الله ولم يكن لدى هدف سواء الوطن وكانت ثقتي في محلها في أبناء الشعب المصري”.

وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها بهدف إعادة تأهيل البيوت غير اللائقة في مختلف مناطق الريف والقرى في مصر، مشيرًا إلى إنشاء 64 وحدة تضامن لتقديم الخدمات المتكاملة.

وأوضح خلال كلمته في المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي، أن المبادة تتضمن برنامجًا لذوي الهمم من خلال إنشاء 20 مركزًا لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف مدبولي أن المبادرة تهتم بتوفير فرص العمل لتجنب التنمية المنقوصة وتهتم ببرامج التدريب والتأهيل للشباب، مشيرًا إلى ضخ مليار ونصف لدعم المشروعات متناهية الصغر.

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