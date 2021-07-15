فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:11 مساءً - صحيفة المرصد : حلت خمسة بلدان عربية في تصنيف الدول العشرين الأكثر أمانا في العالم لعام 2021، والذي تصدره مجلة “جلوبال فايننس” بشكل سنوي، ويتضمن هذا العام بيانات حول مخاطر الوباء. وقالت المجلة في تقريرها إن التصنيف العالمي الذي تصدره تضمن أيضا بيانات من مصادر محدثة، وإطارا زمنيا جديدا، كما دمج تجربة كل بلد مع الوباء والمخاطر التي واجهتها، لتحدد الدول الأكثر سلامة. وفقا لموقع “سبوتنيك” وجاءت الدول الخمس العربية كالتالي ( السعودية – الإمارات – قطر- البحرين – الكويت ) ومثل التصنيفات السابقة، أخذ تصنيف هذا العام في الاعتبار ثلاثة عوامل أساسية، هي الحرب والسلام، والأمن الشخصي، ومخاطر الكوارث الطبيعية بما في ذلك عوامل الخطر الفريدة الناجمة عن الوباء. ونظرا لأن الترتيب مدفوع بالبيانات، لم تشمل “جلوبال فايننس” البلدان التي تفتقر إلى البيانات في أي من الفئات، ويشمل ذلك دولا مثل بوتان وبيلاروسيا والسودان وكوسوفو والصومال. ضم تصنيف هذا العام 134 دولة. الدول الأكثر أمانا عالميا:

1 – آيسلند

2 – الإمارات

3 – قطر

4 – سنغافورة

5 – فنلندا

6 – مانغوليا

7 – النرويج

8 – الدنمارك

9 – كندا

10 – نيوزيلندا

11 – أستراليا

12 – البحرين

13 – قبرص

14 – سويسرا

15 – النمسا

16 – إستونيا

17 – كوريا الجنوبية

18 – الكويت

19 – السعودية

20 – ألمانيا

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 5 دول عربية تتصدر قائمة الدول الأكثر أمانًا في العالم.. والكشف عن ترتيب المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.