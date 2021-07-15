موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الإمارات 

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في دولة الإمارات، عيد الأضحى المبارك هو إحدى الأعياد التي ينتظرها المسلمين في كافة بقاع الأرض من عام لآخر، حيث يمتلك المسلم عيدان: عيد الفطر المبارك الذي يأتي عقل انتهاء شهر رمضان المبارك، وعيد الأضحى المبارك والذي يأتي يوم العاشر من شهر ذي الحجة، لذا فنحن على أعقاب استقبال عيد الأضحى المبارك خلال أيام، حيث يوافق يوم العاشر من شهر ذي الحجة أي يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر يوليو الجاري، كما تقام خلاله شعيرة الأضحية، وصلاة عيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات

موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات، تختلف مواقيت الصلاة من دولة لأخرى حول العالم، كما أنها تختلف من بلدة لأخرى داخل الدولة الواحدة، ومع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، يرغب المسلمين داخل دولة الإمارات من المقيمين والمواطنين في معرفة موعد أداء الصلاة، حيث يعلم الجميع أن الصلاة تكون بعد شروق الشمس، ولكنها تختلف من دولة لأخرى ومن بلد لآخر، لذا نعرض لكم مواعيد صلاة عيد الأضحى داخل دولة الإمارات.

العين 06:00

الفجيرة 05:56

جبل علي 06:02

عجمان 05:58

مدينة خليفة 06:05

مدينة زايد 06:10

خور فكان 05:56

دبا الفجيرة 05:56

دبا الحصن 05:56

بني ياس 06:05

الرويس 06:13

الذيد 05:58

مصفح 06:05

صلاة عيد الأضحى في الإمارات

أما بالنسبة لصلاة عيد الأضحى في الإمارات، أكدت دائرة الشؤون الإسلامية في دبي إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد والمصليات مع الالتزام بالإجراءات الوقائية على أن يتم فتح المساجد قبل الصلاة بربع ساعة فقط، وأن تكون مدة الصلاة بالخطبة لا تتخطى 15 دقيقة مع غلق المساجد بعد الصلاة مباشرةً، وعدم فتح مصليات السيدات لحين إشعار آخر سوف يتم الاعلان عن هذا الأمر عند وجود قرارات جديدة.