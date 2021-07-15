نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الرياض 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الرياض 1442 يحل علينا أيام الخير والبركة التي يسعد فيها الغني والفقير على السواء، حيث تذبح الأضاحي وتوزع لحومها على الفقراء والمساكين والأهل والأقارب كما أمرنا الله تعالى، وفي عيد الأضحى المبارك يتجه المسلمين إلى بيوت الله في كافة بقاع الأرض لأداء صلاة العيد التي ينتظرها من عام لآخر، والتي قد انقطعت لفترة طويلة بسبب الوباء الذي حل بجميع البلاد، الأمر الذي أدى إلى توقف بعض أو كل صلوات الجماعة، ولكن الآن صدرت الأوامر بإقامة الصلاة ولكن باتباع الإرشادات الصحية.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الرياض

صلاة عيد الأضحى المبارك هي إحدى شعائر هذا اليوم الذي يبدأ بها المسلم أول أيام عيد الأضحى، وبعدها يتجهون إلى منازلهم لتهنئة الأهل والأقارب والجيران ومن ثم ذبح الأضاحي الخاصة بهم، ووفقاً لحسابات وزارة الأوقاف تقام صلاة عيد الأضحى المبارك بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة أي في تمام الساعة 5:36 صباحاً مع مراعاة فروق التوقيت، لذا نعرض لكم مواعيد صلاة عيد الأضحى في مدينة الرياض.

مدينة الرياض: 5:36 ص.

مدينة الخرج: 5:35 ص.

مدينة الدرعية: 5:36 ص.

مدينة المجمعة: 5:40 ص.

مدينة رماح: 5:33 ص.

مدينة ثادق:5:39 ص.

مدينة حريملاء: 5:37 ص.

مدينة الدوامى: 5:45 ص.

مدينة وادى الدواسر: 5:50 ص.

مدينة القويعية: 5:40 ص.

مدينة حوطة: 5:25 ص.

مدينة شقراء: 5:40 ص.

مدينة الرلفى: 5:40 ص.

مدينة الأفلاج: 5:40 ص.

مدينة سليل: 5:45 ص.

مدينة عفيف: 5:53 ص.

مدينة ضرما: 5:40 ص.

مدينة المزاحمية: 5:39 ص.

صفة صلاة عيد الأضحى المبارك

من السنن المؤكدة عند صلاة العيد الاغتسال والتطيب وارتداء أفضل الثياب، وفي عيد الأضحى المبارك يستحب الإمساك عن الطعام من بعد صلاة الفجر وحتى وقت ذبح الأضحية، ويفضل أداء صلاة العيد في العراء، وصلاة عيد الأضحى ركعتين: يكبر الإمام في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات، وبعد الانتهاء من الصلاة يخطب الإمام في المصلين.