نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصيغة الصحيحة لتكبيرات عيد الأضحى المبارك 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الصيغة الصحيحة لتكبيرات عيد الأضحى المبارك 1442 يستقبل المسلمون خلال أيام أحد أعيادهم، ألا وهو عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من شهر ذي الحجة، والذي يأتي بعد يوم وقفة عرفات الذي يقف فيه المسلم على جبل عرفات لأداء أحد مناسك حج بيت الله الحرام، ويذكرنا عيد الأضحى المبارك بقصة سيدنا إبراهيم – عليه السلام – عندما كان سيقبل على قتل ولده إسماعيل – عليه السلام – امتثالا لأوامر الله تعالى، ولكن الله تعالى افتداه بكبش من السماء، وأمر بتوزيع اللحم على الفقراء والمساكين، ومن هنا سمي عيد الأضحى المبارك بهذا الإسم.

الصيغة الصحيحة لتكبيرات عيد الأضحى

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

موعد عيد الأضحى المبارك

يبدأ عيد الأضحى المبارك من يوم 10 من شهر ذي الحجة، وحتى يوم 13 ذي الحجة، وفي الوقت ذاته يكون قد انتهى حجاج بيت الله الحرام من أداء المناسك، حيث يقوم الحجاج في أول يوم عيد الأضحى بتقديم الأضحية لوجه الله تعالى في منى، وكذلك الحال للمسلمين في كافة أنحاء العالم، ووفقاً للحسابات الفلكية يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر يوليو الجاري، وبذلك تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو الجاري وتنتهي يوم السبت الموافق 24 يوليو، حيث يعود جميع الموظفين إلى المصالح الحكومية يوم 25 من يوليو.

الأضحية في عيد الأضحى المبارك

الأضحية من السنن المؤكدة لدى جميع مذاهب أهل السنة في عيد الأضحى المبارك، وهو ما فعله النبي – صلى الله عليه وسلم – والصحابة عليهم السلام، حيث ظل يضحي لمدة 10 سنوات في المدينة المنورة، وتوجد عدة شروط يجب توافرها في الأضحية، وهي: