نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات مصر، استقبل المسلمين منذ يومين شهر ذي الحجة، وهو أحد الشهور المباركة المحببة لدى المسلم، والذي يقبل فيها على الصوم والصلاة والزكاة وقراءة القرآن، كما أن بعض المسلمين المقتدرين ماليا وجسمانيا يتوجهون إلى المملكة لحج بيت الله الحرام، يقفون على جبل عرفات في اليوم التاسع من هذا الشهر، أما اليوم العاشر من الشهر ذاته فيوافق عيد الأضحى المبارك، الذي فيه يعم الفرحة والسرور على جميع المسلمين باختلاف طبقاتهم، كما أن به سنة عظيمة وهي النحر.

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر

سمحت وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية، وذلك بعد توقف أداء الصلوات لفترة طويلة بسب أزمة الوباء، مما أسعد قلوب الكثير من المسلمين، ويرغبون في التعرف على مواعيد الصلاة، لذا نعرض لكم مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك.

محافظة القاهرة 5:32

محافظة الجيزة 5:32

محافظة الإسكندرية 5:35

محافظة الطور 5:26

محافظة سانت كاترين 5:24

محافظة طابا 5:18

محافظة بورسعيد 5:25

محافظة السويس 5:27

محافظة العريش 5:19

محافظة المنصورة 5:29

محافظة الزقازيق 5:30

محافظة بنها 5:31

محافظة شبين الكوم 5:32

محافظة شرم الشيخ 5:24

محافظة دمنهور 5:33

محافظة طنطا 5:31

محافظة أسيوط 5:38

محافظة سوهاج 5:37

محافظة قنا 5:34

محافظة أسوان 5:37

محافظة كفر الشيخ 5:31

محافظة الفيوم 5:35

محافظة بنى سويف 5:34

محافظة المنيا 5:38

محافظة أبوسمبل 5:45

محافظة دمياط 5:27

محافظة السلوم 5:53

محافظة نويبع 5:20

محافظة حلايب 5:25

محافظة شلاتين 5:28

محافظة مرسى مطروح 5:45

محافظة الغردقة 5:27

محافظة الخارجة 5:47

محافظة الإسماعيلية 5:26

ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك

وضعت وزارة الأوقاف عدة ضوابط لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومنها: