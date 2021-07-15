نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض إكسترا على جوال iPhone 12 وتخفيضات هائلة بمناسبة عيد الأضحى 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا على جوال iPhone 12 الذي يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، وهناك تخفيضات هائلة على جميع الهواتف الذكية خلال فترة العيد على الجوالات، والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وينتظر المواطنين في المملكة العربية السعودية قدوم الأعياد لشراء جميع مستلزماتهم المنزلية، وذلك بسبب التخفيضات الهائلة التي تقدمها الشركات من خلال التسويق الإلكتروني، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على سعر جوال ايفون 12 أحدث هواتف شركة آبل الأمريكية، وسوف نتعرف على مواصفات هذا الجوال الرائع من خلال موقع ثقفني الإخباري.

عروض اكسترا على جوال iPhone 12 وأهم مواصفاته

سوف نتعرف على مواصفات جوال ايفون 12 وهى كما يأتي:-

يحتوي الجوال على شاشة رائعة من نوع Super Retina XDR مقاسها 6.2 بوصة. يدعم الجوال تشغيل شبكات الجيل الخامس وهى أحدث شبكة حالياً. شريحة الجوال يطلق عليها اسم A14 Bionc، وتعتبر أسرع شريحة في أي هاتف ذكي. يحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة، دقتها 12 ميجا بكسل وهى كاميرا واسعة جداً، كما تدعم التصوير الـ 4K. يحتوي الجوال على كاميرا مزدوجة أمامية دقتها 12 ميجا بكسل، وتدعم التصوير الـ 4K. الهاتف مقاوم للماء والغبار بمقياس iP68. الجوال يدعم الشحن اللاسلكي. يحتوي على ذاكرة داخلية مساحتها 64 جيجا بايت. يتيح لنا هاتف ايفون 12 تسجيل الفيديوهات وتعديلها من خلال تقنية الـ Dolby Vision، كما يمكننا تشغيل الفيديوهات على شاشات التليفزيون الذكية من خلال الإنترنت.

مواصفات شريحة جوال ايفون 12

يحتوي الجوال على شريحة اتصال من نوع A14 Bionic وهى أسرع شريحة اتصال في أي جوال ذكي موجود بالأسواق حالياً، وبفضل احتواء الجوال على المحرك العصبي Neural Engine والذي يحتوي على 16 نواة، يمكننا معالجة تريليونات من العمليات خلال الثانية الواحدة، وشريحة الجوال عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة وهذا يؤدي إلى إطالة عمر البطارية.

سعر جوال iPhone 12 في عروض اكسترا

توجد حالياً تخفيضات اكسترا الكبيرة على الجوالات الذكية، ومن هذه الجوالات التي يوجد عليها العروض هاتف ايفون 12، حيث يبلغ سعر الجوال قبل التخفيض 3799 ريال سعودي، ويبلغ سعر الهاتف بعد التخفيض 3499 ريال سعودي، بالإضافة إلى ذلك توجد هدية على الهاتف عند الشراء.