نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشترك الآن.. سر الفوز في مسابقة الحلم 2021 للفوز بجائزة 3.5 مليون دولار بالأرقام المرادفة لبلدك في المقال التالي
عمر شويل - جدة ينشر لكم ثقفني، سر الفوز في مسابقة الحلم 2021، وذلك للفوز بالجائزة الكبرى 3.5 مليون دولار، تعد هذه المسابقة من أكبر المسابقات على مستوى الوطن العربي، حيث توفر العديد من الجوائز المالية وغيرها للمشتركين الفائزين بهذه المسابقة، حيث يجرى السحب على أسماء الفائزين وتوجد الكثير من المكافآت النقدية، ويسعى الكثير من المواطنين من كافة أنحاء الوطن العربي للاشتراك في هذا البرنامج من أجل تلبية طموحاتهم ورغباتهم التي يسعون لها في الحياة، وفي سطور هذا المقال نوفر لكم أرقام الاشتراك في المسابقة بالخطوات.
رقم مسابقة الحلم
يقدم برنامج مسابقة الحلم الاعلامي المميز مصطفي الآغا، ويشترط للتقديم في مسابقة الحلم أن يكون المشترك عربي بالغ عاقل، ولزيادة فرصتك في الربح تقوم بالاجابة عن الأسئلة التي يرسلها لك البرنامج على هاتفك المحمول، وقد توفرت العديد من الطرق للاشتراك في مسابقة الحلم وهي عن طريق الرقم المرادف لبلدك وفي حالة عدم توفر رقم بلدك تقوم بارسال الرسالة إلى الرقم الدولى، حيث تقوم بإرسال رسالة نصية من هاتفك المحمولة تحتوى عل كلمة حلم باللغة العربية أو الإنجليزية ثم المقر على كلمة ارسال على الرقم المرادف لبلدك.
رقم مسابقة الحلم السعودية 2021
- STC: 858888
- Mobily: 650444
- Zain: 755505
- Virgin: 300300
- Lebara: 313131.
الرقم الدولي لمسابقة الحلم
- Thuraya (008821622775627).
- Thuraya (008821610109).
- Thuraya (008821622778021)
خطوات الإشتراك في مسابقة الحلم 2021
يبحث الكثير من الناس الراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم عن كيفية الاشتراك بطريقة صحيحة، ونوفر لكم خطوة بخطوة طريقة الاشتراك، فقط قم باتباع الشرح التالي.
- أولا، قم بالتوجه نحو رابط موقع مسابقة الحلم.
- ثانيا، قم بادخال رقم الهاتف بدقة.
- ثالثا النقر على أيقونة اشتراك.
- رابعا، تصل له رسالة على هاتف بأنه قد تم تفعيل اشتراكك.
- خامسا، تصل لك رسالة بها أسئلة قم بالاجابة عليها بشكل صحيح.
- أخيرا، لتزداد فرصتك في الربح يجب الاجابة على أكبر عدد من الأسئلة.
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