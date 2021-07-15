تراند الفن: مواطنون استقبلهم السيسي في الاتحادية.. واستقبلوه اليوم في ستاد القاهرة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 09:09 مساءً - بجلباب فيه آثار الشقى وملامح مصرية أصيلة يستقبلهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية وأطلق على أثرهم مبادرة “حياة كريمة”، استقبلوه اليوم في استاد القاهرة لاحتفالهم بنجاح المبادرة، التي تعمل على نصرة الفقراء والبسطاء ومن لا تدركهم الأبصار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبلهم في وقت سابق لتكريمهم ودعمهم، واليوم استقبلوه هم في استاد القاهرة.

الحاجة صيصة، سيدة كانت تعمل بمهن الرجال، لتربية أبنائها ولقمة العيش الحلال، على حد وصفها، كانت السيدة صيصة البالغة من العمر 48 عاما تلمع أحذية المواطنين، واليوم تَلمع صيصة في أعين الجميع، بعد أن أنصفها السيسي وجلست بجوار كبار المسئولين بالدولة.

صفيه أبو العزم وهي سيدة تصدت لتجاوز الكمساري على مجند أثناء عودته من وحدته بسبب قيمة تذكرة القطار، ودفعت قيمة التذكرة عن المجند فكرمتها القوات المسلحة وكرمها المجلس القومي للمرأة.

مروة العبد الشهيرة بفتاة التروسيكل، التي سبق وكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب نقلها للناخبين إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية 2020، للتسهيل عليهم وتحفيزهم للمشاركة في الانتخابات.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين المشاركين في مبادرة “حياة كريمة”، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.



وأشار الرئيس إلى أن مشروع تطوير قرى الريف المصري الذي يعد أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث يأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث يهدف إلى تطوير كافة جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين، مشددًا على أن الدولة عازمة على بذل أقصى جهد لإنهاء مراحل المشروع في أقصر مدة زمنية ممكنة، وبالتحرك على نطاق واسع في إطار من الجهد الجمعي المتكامل بين مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.