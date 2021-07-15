تراند الفن: إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين .. لحظة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة إلى تونس

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏40 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة

صحيفة المرصد – واس: إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وصلت اليوم إلى تونس العاصمة، ثالث طائرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للمساهمة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك استجابة لطلب فخامة الرئيس قيس بن سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الذي أبداه خلال مكالمته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. أجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية

وتحمل الطائرة التي حطت في تونس العاصمة على متنها أجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية.

وكان في استقبال الطائرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ومعالي وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، ومعالي وزير الصحة التونسي الدكتور فوزي المهدي، ومديرة ديوان رئاسة الجمهورية الوزيرة نادية عكاشة.

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