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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن 7 دقائق مضت المرصد 9 زيارة
صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة خداع لص لبائع صغير في أحد محلات الجوالات بمدينة جدة، لسرقة الأموال منه.
وأظهر الفيديو الذي نشره صاحب محل الجوالات على حسابه في “تيك توك”، أن كاميرا المراقبة رصدت اللص وهو يغافل البائع (نجل صاحب المحل) في الباقي أثناء شراء إكسسوارات للجوال.
ورصدت الكاميرا اللص وهو يضع أموالًا في جيبه بعد خداع البائع، ثم غافله مرة أخرى وطلب منه باقي الأموال، ليأخذها بالإضافة إلى الإكسسوارات التي قام بشرائها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “لص” يخدع بائع في محل جوالات بحي الجامعة في جدة ويسرق منه الأموال بحيلة غريبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.