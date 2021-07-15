تراند الفن: “لص” يخدع بائع في محل جوالات بحي الجامعة في جدة ويسرق منه الأموال بحيلة غريبة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏7 دقائق مضت المرصد 9 زيارة

صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة خداع لص لبائع صغير في أحد محلات الجوالات بمدينة جدة، لسرقة الأموال منه. وأظهر الفيديو الذي نشره صاحب محل الجوالات على حسابه في “تيك توك”، أن كاميرا المراقبة رصدت اللص وهو يغافل البائع (نجل صاحب المحل) في الباقي أثناء شراء إكسسوارات للجوال. ورصدت الكاميرا اللص وهو يضع أموالًا في جيبه بعد خداع البائع، ثم غافله مرة أخرى وطلب منه باقي الأموال، ليأخذها بالإضافة إلى الإكسسوارات التي قام بشرائها.

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