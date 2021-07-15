تراند الفن: بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على محافظة «العارضة» بمنطقة جازان

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 09:09 مساءً - تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، مقطع فيديو يظهر هطول الأمطار على محافظة “العارضة”، بمنطقة جازان.

ويوضح المقطع هطول الأمطار بغزارة على أحد الطرق الرئيسية بالمحافظة، وتحديداً في قرية أبو العشرة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق) نجران ، جيزان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ) ورياح نشطة على مناطق( المدينة المنورة ، الشرقية ،الرياض ، نجران ).

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