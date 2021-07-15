تراند الفن: بلقيس: طرح “دبلوماسي” باللهجة المصرية قريبًا.. ونجاح “ممكن” فاق كل التوقعات (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 09:09 مساءً - كشفت المطربة بلقيس سعادتها عن النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الأخيرة “ممكن” وهي الديو الغنائي المشترك بينها وبين المطرب العراقي سيف نبيل، ووصول الأغنية لأكثر من 70 مليون مشاهدة في أقل من شهر من طرحها على موقع يوتيوب.

وقالت بلقيس إنها أثناء الاستعداد لتنفيذ الأغنية لم تكن تتوقع وسيف نبيل أن تحقق هذا النجاح القوي فى الوطن العربي بهذا الشكل، وأن تظل تريند على مواقع التواصل الاجتماعي لفترات طويلة خاصة أن الأغنية أثناء تسجيلها كانت تشعر هي وسيف بأنها ستنجح نظرا للشكل الموسيقي والكلمات الرومانسية، إلا أن الأغنية حققت نجاحًا أكبر فاق كل التوقعات التى رسمتها هي وسيف نبيل قبل وأثناء تقديم الديو الغنائي.

وأضافت “بلقيس”، من خلال راديو 9090 في مداخلة ببرنامج “مش بليل أوي” مع الإعلامي فادي إبراهيم وسالي سعيد، أنها كانت في مصر منذ عدة أيام قليلة وسعدت بردود فعل الشعب المصري تجاه الأغنية وتصدرها في أكثر من تطبيق موسيقي وأن أغلب الجمهور المصري حفظ الأغنية وهو ما حمسها لتقديم أغنيات باللهجة المصرية قريبًا.

وكشفت أنها بالفعل بدأت فى تحضير أغنية باللهجة المصرية من المقرر أن تطرح قريبًا، وتعاونت من خلالها مع عزيز الشافعي الذي كتب كلماتها وقدم ألحانها وهي أغنية “دبلوماسي” وتوزيع جلال حمداوي.

كما تستعد “بلقيس” خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل لتقديم حفل جماهيري داخل دار الأوبرا المصرية بمسرح النافورة يوم الخميس 12 أغسطس بقيادة المايسترو أحمد طه.

وقالت بلقيس أثناء المداخلة إن هذا الحفل هو الثالث لها بدار الأوبرا المصرية وأن الشعب المصري يتمتع بحس فني عالٍ وذواق للفن وأنها سعيدة لتكرار الوقوف على خشبة مسرح الأوبر مرة أخرى، واختتمت بأن شباك التذاكر حقق نسبة إقبال مرتفعة على حفلها بالأوبرا وهو ما أسعدها جدًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.