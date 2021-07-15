تراند الفن: الشوباشي: مبادرة حياة كريمة ملحمة تعمير للريف المصري

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 09:09 مساءً - علقت النائبة فريدة الشوباشي، عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، على مبادرة رئيس الجمهورية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة السياسية للدولة المصرية، مشيرة إلى أن المبادرة تمثل بداية للجمهور الجديدة التي وعد بها الرئيس.

وتقام الآن احتفالية مُبادرة “حياة كريمة” ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وتتضمن استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن في قرى ومراكز المبادرة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، إضافة إلى آلاف المواطن الذين يمثلون كل محافظات الجمهورية، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، لتوثيق إنجازات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” المتحققة لملايين المواطنين.

وأكدت الشوباشي، في تصريحات لـ “القاهرة 24″، أن مبادرة حياة كريمة أعطت قبلة الحياة للريف المصري من خلال تطوير مستويات التعليم والصحة والاتصالات والزراعة في القرى الأكثر احتياجًا، فهي ملحمة متكاملة لتطوير الريف المصري.

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