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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن 23 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : ظهرت زوجة الممثل شهاب جوهر السابقة، لأول مرة في في مقطع فيديو من داخل سيارتها وهي تشكر كل من اطمئن عليها بعد أن وصل عدد المشاهدات عبر حسابها في “سناب شات” إلى أكثر من نصف مليون خلال أقل من 48 ساعة تقريبًا.
وقالت زوجة شهاب جوهر في فيديو على حسابها بـ”سناب شات”: “اليوم أنا طلعت وبقولكم الحمد لله ما فيني شيء.. ما فيني العافية.. أنا مو طالعة أتكلم.. مو شخصيتي”.
وخطف جمال زوجة شهاب جوهر الأنظار، وتعجب مغردون من تركه لها مقابل الزواج من إلهام الفضالة التي وصفوها بـ”العجوز”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: أول ظهور لزوجة شهاب جوهر السابقة بعد زواجه من إلهام الفضالة.. مغردون: “جمالها يخطف الأنظار” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.