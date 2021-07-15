تراند الفن: صحيفة بريطانية: 99% من حالات فيروس كورونا مصابة بمتغير دلتا في البلاد

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 09:09 مساءً - أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية، بأن نحو 99% من مرضى فيروس كورونا في البلاد، مصابون بمتغير دلتا، التي تم اكتشافه في الهند، مؤخرًا.

وأوضحت الصحيفة أن هناك 25 مكانًا منتشر بهم متغير دلتا في المملكة المتحدة.

وقال الدكتور تيم سبيكتور، كبير الأوبئة الجينية، للصحيفة: “نشهد هضبة معدلات الإصابة الإجمالية في المملكة المتحدة بقيمة تبلغ 1.0%، وهي أخبار جيدة”.

وأضاف: “الأرقام لا تزال مرتفعة مع شخص واحد تقريبًا من بين 142 مصابًا بفيروس كورونا، لذلك سنراقب عن كثب الأرقام وتأثير بطولة أوروبا لكرة القدم في الأيام والأسابيع المقبلة”.

وأكد أنه على الرغم من أن فريق البحث قال إن الموجة الثالثة بلغت ذروتها، فإن البيانات الحكومية تظهر خلاف ذلك.

وتُظهر بيانات من “Public Health England”، ارتفاع معدلات الإصابة بـفيروس كورونا، في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو في جميع المناطق والأعمار والأعراق.

وتسجل منطقتان في إنجلترا أعلى معدل للحالات منذ أن بدأت الأرقام في صيف 2020، الشمال الشرقي (835.8 لكل 100000) ويوركشاير وهامبر (462.7).

وتسجل جميع المناطق الأخرى أعلى معدل لها منذ يناير الماضي، وأدنى مستوى في الجنوب الشرقي (249.4).

كما ارتفع عدد حالات الاستشفاء إلى 4.43 لكل 100.000، بزيادة من 1.9 قبل أسبوعين، ومع ذلك، فإن أي ارتفاع في حالات الدخول إلى المستشفى سيكون دائمًا متخلفًا عن الحالات.

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