فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد : وثق بث مباشر لتغطية التظاهرات التي تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت، لحظة محاصرة الجيش اللبناني لأعداد من المتظاهرين في أحد الشوارع الجانبية، في محاولة لمنعهم من التقدم. ووصف مراسل قناة “الحدث” الذي كان ينقل الأحداث، أن الأحداث تشبه الحرب، وأن الجيش اللبناني يتقدم نحو المتظاهرين في محاولة لتفريقهم، وسط إطلاق نار وتراشق بالحجارة. وأظهر الفيديو، لحظة وقوع أحد المتظاهرين في قبضة عناصر الجيش اللبناني وسحله من جانبهم على الأرض، فيما كان المراسل يخاطب العسكري اللبناني يقول له: “أنت على الهواء”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كأنها حرب شوارع.. شاهد: الجيش اللبناني يحاصر المتظاهرين بأحد شوارع بيروت ويقبض على أحدهم ويسحله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.