فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد : أثار مقطع فيديو للمغني الكندي جاستن بيبر يُظهره وهو يصرخ بوجه زوجته، جدلاً واسعاً بين المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الثلاثاء، أن مقطع الفيديو المتداول لبيبر لا يظهر المشهد الذي تصوّره البعض.
وشوهد جاستن بيبر الذي كان يرتدي زياً أخضر اللون، وهو يشيح بيده في الهواء أثناء سيره بصحبة زوجته هيلي في الملهى، وأشارت مصادر إلى أنه كان “منفعلاً” فقط بعد غنائه.
وكان يرافق جاستن وزوجته في الملهى العديد من حراس الأمن، فيما كان المعجبون يحيونهما.
وحصد مقطع الفيديو ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين قال مستخدمون أن ما حصل لم يكن صراخاً من قبل بيبر على زوجته.
وقال أحد المعجبين على “تويتر” بعد ظهور تقارير بأنه كان يصرخ في وجه هيلي: “لم يكن يصرخ وكنا حاضرين وشاهدنا ما حدث. كان مفعماً بالأدرينالين”.
وتابع: “شاهدت جاستن بيبر قبل التقاط هذا المقطع مباشرة. كان منفعلاً بعد حفلته. لم يكن غاضباً من هيلي ولم يكن يصرخ عليها”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: المطرب الكندي “جاستن بيبر” يصرخ في زوجته أمام عدسات التصوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.