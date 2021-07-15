تراند الفن: رسميًا.. ولفرهامبتون يضم خوسيه سا حارس أولمبياكوس

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 09:09 مساءً - أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي التعاقد مع خوسيه سا، حارس فريق أولمبياكوس اليوناني السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقد رحل باتريسيو حارس فريق ولفرهامبتون في الأيام الماضية إلى فريق روما الإيطالي.

وجاء تعاقد ولفرهامبتون مع خوسيه سا بصفقة قيمتها 6،8 مليون جنيه استرليني، وبعقد يمتد حتى موسم 2026.

وشارك خوسيه سا مع فريقه السابق أولمبياكوس اليوناني في 41 مباراة بجميع البطولات خلال الموسم الماضي.

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