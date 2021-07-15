نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم الجمعه الموافق 16 يوليو 2021 تخفيضات عيد الاضحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلل موقع ثقفني عروض هايبر بنده اليوم حيث يسعي الجميع لمعرفه تلك العروض التي تقدم افضل و أجود المنتجات و السلع الغذائية كي يستفيدوا من الخصومات الكبيرة المقدمة في جميع المتاجر و الأسواق بمناسبه اقتراب عيد الأضحى المبارك في جميع المدن في المملكة العربية السعودية علي جميع الفواكه و الخضروات و اللحوم والمعلبات الغذائية حيث يستمر هذا العرض وحتي يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 فسارعوا في الحصول علي تلك المنتجات قبل نفاذ الكميه المحددة و انتهاء العرض.

عروض هايبر بنده اليوم

تضم عروض هايبر بنده خصومات تصل الي 50% بمناسبه العيد المبارك علي جميع أنواع المنتجات و الأدوات الكهربائية و ألمنزلية كالشاشات التليفزيونية و الجوالات بمختلف أنواعها ومستحضرات التجميل الخاصه بالرجال و النساء و جميع أنواع المنظفات و المعقمات و الملابس حيث تقدم كل هذا بتخفيضات تصل الي نصف الثمن كي يستفيد الجميع من هذا العرض الاسبوعي في جميع المتاجر في السعودية.

مجله عروض هايبر بنده

تحتوي عروض هايبر بنده علي جميع انواع الجبن و الذي يعد من الوجبات الهامة في الأفطار الذي يفضله الجميع الصغار و الكبار حيث تقدم الجبن الرومي بسعر 32.95 ريال سعودي و خليط الزبدة الغير مملحه أماراتي بسعر 7.95 ريال سعودي و الجبن الشيدر الأحمر بسعر 44.95 ريال سعودي و الجبن دوبل كريم بسعر 14.95 ريال سعودي كما تحتوي علي الجبن الفيتا المصري و اللبنة التركية و اللبنانيه بسعر 16.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي عروض هايبر بنده أيضا علي جميع الأدوات المنزلية التي تحتاج إليها كل النساء حيث تقدم قطاعه اي تي سي بسعر 59 ريال سعودي.

تضم عروض هايبر بنده أيضا الجبن البيضاء داري و و جبن فيتا و الزبدة الغير مملحه بسعر 13.95 ريال سعودي كما تحتوي علي كريمه الطبخ و الزبادي الطازج وجميع أنواع المشروبات التي يحتاجها الجميع في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجه الحرارة كما تقدم أيضا جميع أنواع الحلويات و المكسرات والبقوليات الغذائية أيضا و اللحوم حيث تحتوي علي اللحم المفروم واللحم البقري البرازيلي بسعر 23.95 ريال سعودي و مكعبات اللحم البقري الأسترالي بسعر 36.95 ريال سعودي.