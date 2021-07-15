نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده بمناسبة عيد الأضحى المبارك على السلع الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده تقدم أقوى العروض والتخفيضات على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمختلفة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وكل عام والأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم بخير، حيث أهتمت مجموعة شركات بنده هايبر بنده هذا الأسبوع بتقديم عروض متنوعة على المشروبات الغازية والعصائر الطبيعية وغيرها العديد من المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة والكاكاو وكل مستلزمات الضيافة في أيام العيد المبارك أو حتى في غير أيام العيد، فهذه المشروبات لا غنى عنها في جميع الأوقات، ورغم ذلك لم تهمل عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والإلكترونية وغيرها العديد والعديد من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والتموينية، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أفضل عروض السلع الغذائية لهذا الأسبوع بمناسبة العيد.

عروض بنده على السلع الغذائية المتنوعة:

وتقدم عروض متنوعة على السلع الغذائية الأساسية والمتنوعة مثل اللحوم والدواجن والتي يكثر الطلب عليها خلال فترة عيد الأضحى، حيث تسعى كل أم إلى إعداد الكثير من الأصناف المختلفة والمتنوعة خلال هذا اليوم، ويعتبر ذلك من طقوس الاحتفال بالعيد في معظم الدول العربية، وإليكم أهم العروض.

عرض 3 عبوات فول مدمس بالخلطة حدائق كاليفورنيا وزن العبوة 450 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 17.85 ريال.

كريمة البندق مع الكاكاو نوتيلا وزن 1000. جرام بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 41.95 ريال.

عرض 1+1 من شكولاتة مشكلة وزن الكيس 500 جرام بسعر 38.95 ريال سعودي بدلاً من 79.90 ريال.

علبة شوكولاتة كوالتي ستريت ماكنتوش بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 87.50 ريال.

كتف عجل بدون عظم بسعر 42.95 ريال سعودي للكيلو.

فخذ خروف أسترالي بالعظم بسعر 44.95 ريال سعودي للكيلو.

شرائح أو مكعبات صدور الدجاج اليوم بسعر 16.95 ريال سعودي للعبوة وزن 400 جرام.

دجاجة متبلة حراق/ تندوري التنمية وزن 600 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.

عروض المشروبات الغازية والمتنوعة:

شراب مجفف تانج وزن العبوة 2 كيلو جرام بسعر 44.95 ريال سعودي بدلاً من 61.95 ريال.

عصير طازج ندى وزن العبوة 1,350 لتر بسعر 7.50 ريال سعودي.

عرض 2 زجاجة بيبسي أو ميرندا أو 7 أب وزن 2,2 لتر بسعر 14.50 ريال سعودي.

مجموعة كوكاكولا زيرو أو لايت كانز بسعر 29.95 ريال سعودي.