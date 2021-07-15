نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وآخر عروضها القوية المقدمة لعيد الأضحى 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جاءت بنده بأحدث عروضها القوية المقدمة وذلك تزامناً مع اقتراب موعد عيد الأضحى ومع اقتراب العيد يحتاج الجميع إلى التسوق والذهاب لشراء مستلزمات المنزل وما يحتاجون إليه بمناسبة العيد وتقدم بنده عروض متنوعة وبأسعار مخفضة على جميع السلع والمنتجات المقدمة في أسواقها ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم بعض العروض المقدمة من أسواق بنده في المملكة.

عروض بنده آيس كريم

تقدم بنده تشكيلة متنوعة ومختلفة لجميع نكهات الآيس كريم فيوجد آيس كريم باسكن روينز التي بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 45.95 ريال كما يوجد آيس كريم كادبوري فليك 125 مل عدد 2 حبة بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 21.90 ريال وآيس كريم كواليتي 500 مل بسعر 9.95 ريال بدلاً من 15.50 ريال وآيس كريم السعودية فانيليا 2 لتر بسعر 16.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال كما يوجد أنواع آيس كريم أخري مقدمة بالعروض.

عروض منتجات ساديا

تعد منتجات ساديا من أشهر المنتجات التي تقدمها أسواق بنده وهذا إلى جانب الإقبال الكبير على شراء منتجاتها وذلك لما تمتاز به من الجودة ومن منتجات ساديا المتوفرة التالي:

أفخاد دجاج غليظة 900 جرام عدد 2 حبة بسعر 14.95 ريال بدلاً من 37.90 ريال.

صدور دجاج 450 جرام بسعر 10.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال كما يوجد غيرها العديد من منتجات دجاج ساديا.

بطاطس ودجز ساديا 750 جرام عدد 2 حبة بسعر 9.95 ريال بدلاً من 25.90 ريال.

بطاطس مقلية واحد كيلو 1+1 بسعر 12.95 ريال بدلاً من 25.90 ريال.

كما يوجد خضار مشكل ساديا وفاصوليا خضراء مقطعة وملوخية وذرة حلوة بأصناف مختارة من ساديا.

برجر بقري ساديا 672 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 23.95 ريال.

ويوجد الكثير من المنتجات الأخري التي تقدمها بنده مثل منتجات السنبلة ومونتانا وداري وأمريكانا وغيرها.

أقوي عروض عيد الأضحى من بنده