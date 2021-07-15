نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم خصم يصل ل 55% ولمدة 4 أيام أقوى تخفيضات الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية في السعودية توجد في المملكة العربية السعودية الكثير من الشركات التي تقدم أجهزة كهربائية وإلكترونيات، ولكن الشعب السعودي لا يثق سوى في شركات اكسترا، وذلك لأنها شركات موثوقة ومنذ تأسيسها تعرض أفضل وأجود الأجهزة من جانب الأسعار التي تعرضها وأيضا من جانب أنواع الأجهزة التي تقدمها، ودائماً ما تفرض الكثير من الخصومات الهائلة على جميع الأجهزة المتوافرة لديها وتعرض عليها عروض مميزة يرغب الجميع بالشراء منها.

عروض اكسترا الأسبوعية

خصومات اكسترا تعرض الكثير من أنواع الأجهزة ومن بينها تعرض قسم خاص بالأجهزة الذكية والهواتف وتوفر ذلك القسم بجميع أنواع الهواتف، كما أنها توفر أجهزة كهربائية مثل الثلاجات والغسالات وشاشات العرض والمكسرات وغيرها، يفض الجميع زيارة هذه الشركات والاستمتاع بأقوى الخصومات.

تخفيضات اكسترا السعودية

تنزيلات اكسترا فيليبس مكنسة عمودية لاسلكية 21.6 فولط أزرق 1199 ريال بدلاً من 1319 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم فيليبس باوريرو مكنسة بدون كيس 1800 واط 379 ريال بدلاً من 499 ريال سعودي.

باناسونيك مكنسة برميل قابل للفك 2300 واط 21 لتر 889 ريال بدلاً من 1099 ريال سعودي.

باناسونيك مكنسة كهربائية 2500 وات أحمر 1739 ريال بدلاً من 2299 ريال سعودي.

تيفال مكنسة عمودية قابلة للشحن 0.65 لتر أسود 999 ريال بدلاً من 1949 ريال سعودي.

فيليبس مكنسة كهربائية 2100 واط 2 لتر 749 ريال بدلاً من 899 ريال سعودي.

خصومات اكسترا اليوم